Top-games.it - I 5 migliori giochi di Gundam

Leggi su Top-games.it

è una delle serie anime più popolari e longeve della storia, con oltre 40 anni di storia e centinaia di modelli di robot giganti da collezionare e combattere. Idisono altrettanto numerosi e vari, offrendo esperienze diverse a seconda del genere, della grafica e della trama. In questo articolo, vi presentiamo i 5disecondo il nostro parere.Mobile Suit: Extreme Vs. Maxi Boost ON, tra ididi sempreQuesto è il più recente capitolo della serieVS, che offre combattimenti frenetici e spettacolari tra due squadre di due Mobile Suit ciascuna.Il gioco include oltre 180 personaggi tratti da tutte le serie di, con una grafica dettagliata e fluida, una colonna sonora coinvolgente e una modalità online competitiva e cooperativa.