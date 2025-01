Ilfogliettone.it - Governo, Piantedosi spegne il sogno di Salvini: resto al Viminale fino a scadenza mandato

Leggi su Ilfogliettone.it

Il ministro dell’Interno Matteomette a tacere ogni speculazione sul suo futuro al, chiudendo di fatto la porta al ritorno di Matteoalla guida del ministero. In un’intervista al Messaggero,afferma con fermezza: “Assolutamente sì. Arriverò al fisiologico compimento del mio incarico e non ho altre ambizioni politiche: posso firmarlo dal notaio. E poi avrò ancora tre anni di potenziale carriera prefettizia”. Con queste parole, il ministro conferma la sua determinazione a rimanere in caricaal termine della legislatura o comunquealla fine deldi questo. “Finché non mi cacciano.”, aggiunge ironicamente.Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui il leader della Lega, Matteo, aveva espresso il desiderio di tornare al, soprattutto alla luce della sua assoluzione nel processo Open Arms.