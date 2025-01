Ilrestodelcarlino.it - Furto al bar Roma, i ladri messi in fuga

con spaccata al bar, il giovane proprietario insegue i due malviventi che si vedono costretti ad abbandonare in strada una parte della refurtiva: 80, 90 stecche di sigarette del valore di circa 5mila euro. Il colpo, l’ennesimo ai danni di bar e tabaccherie nel giro delle ultime settimane, è stato messo a segno ai danni del locale in via Indipendenza, l’altra notte. Erano circa le 3.45 quando due malviventi, come ha raccontato il titolare Michael Baldassarri, "con un mattone, hanno mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso, che hanno poi aperto con un calcio. Una volta dentro hanno preso i soldi del fondo cassa, circa 400 euro, e due scatoloni di sigarette, 80, 90 stecche. Un vicino di casa ha dato l’allarme e noi siamo subito arrivati sul posto. Quando se ne sono accorti, i due sono scappati lungo la strada laterale, parallela al locale.