Lanazione.it - Frana, cantiere in anticipo. Ma il problema resta l’acqua: "Verificare le falde sotterranee"

L’impresa incaricata di riaprire la strada provinciale 37, che collega la Statale 12 con il paese di Cutigliano, ha posizionato i mezzi con alcuni giorni di, forse per cercare di guadagnare tempo sulle previste piogge della prossima settimana. Dopo lache si è verificata la notte tra mercoledì e giovedì appare dunque certa la volontà di Gabriele Bacci di andare a soluzione delin via definitiva, evitando un ulteriore stillicidio. La strada provinciale 37 è in sofferenza da diversi anni e in paese si sommano le voci che chiedono il ripristino di viabilità adeguata a uno dei borghi più belli della Montagna pistoiese. Laha riportato all’attenzione le fragilità che storicamente attanagliano il paese. A ricostruirne il percorso è Rossano Pagliai, imprenditore locale: "laa monte che ha invaso la strada si era già verificata 4 o 5 anni or sono, anche se in misura meno importante, allora venne via un pezzo di ringhiera poi risaldata, questaè nello stesso punto.