Forlì, nona vittoria di fila cercasi. Con la Zenith record nel mirino

Seconda partita consecutiva allo stadio Morgagni. Domani (14.30) alla lanciatissima squadra di mister Miramari si presenta la ghiotta occasione di centrare ladi. Un obiettivo che, qualora fosse raggiunto, stabilirebbe ildi successi consecutivi dei galletti. Per continuare al vertice il ‘triello’ con Ravenna (domani in casa del Tuttocuoio) e Tau Altopascio (atteso sul campo dello United Riccione), l’obiettivo unico è centrare i tre punti. Sulla strada dei biancorossi laPrato che, con 19 punti, si trova nel mezzo della zona playout. La squadra toscana arriva areduce dalla sconfitta casalinga patita per mano del San Marino, impostosi 0-2 domenica scorsa. Una sconfitta che ha interrotto un ‘filotto’ di 4 risultati utili del club toscano, che aveva battuto Sasso Marconi (3-1) e United Riccione (3-1) e pareggiato in casa con l’Imolese (0-0) e a Piacenza (1-1).