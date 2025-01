Ilfoglio.it - Evo Morales è ufficialmente latitante

Evo. È arrivato a un punto culminante lo scontro che da tempo divide colui che con il venezuelano Hugo Chávez e l’ecuadoriano Rafael Correa fu uno dei tre grandi leader dell’ala più radicale dell’ondata a sinistra latino-americana di inizio millennio e il presidente Luis Arce: che, dopo essere stato il suo brillante ministro dell’Economia e il suo erede ufficiale, ha rotto con lui nel modo più spettacolare. Adesso, appunto, Arce vuolein galera e comunque escluso dalle prossime elezioni, mentre i seguaci diprotestano per obbligare Arce alle dimissioni. Ieriera appunto stato convocato in tribunale per una udienza sulle misure cautelari per l'indagine che lo vede accusato di violenza sessuale su minore e tratta di esseri umani.