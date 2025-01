Formiche.net - È difficile che la tregua tra Israele e Hamas duri. Cadelo spiega perché

Latraè solo unaed èimmaginare al momento che si possa giungere ad una pace e una convivenza duratura tra Ebrei e Musulmani così come èimmaginare a breve in una pacificazione dell’intera regione.La gran parte degli attori che si sono prodigati negli ultimi anni per la pace hanno messo in campo convincimenti politici ed economici.Tutto ciò ha prodotto solo brevi periodi di pace apparente poiché le scelte di, come degli altri gruppi terroristici musulmani, non sono dettate dalla politica o dall’economia ma dalla religione e cioè dal Corano.Chi ha ritenuto che benefici economici o vantaggi politici potessero fermare gli scontri ha avuto come effetto, purtroppo, soltanto quello ritardare il prossimo conflitto.La gran parte dei commentatori ha interpretato fino ad oggi lo scontro israeliano-palestinese come una lotta tra ricchezza e povertà (in particolare i reportage televisivi), tra capitalismo e anticapitalismo, tra ricchi e proletari o come una lotta di liberazione nazionale contro il colonialismo ma ciò non ha aiutato né a comprendere il problema né ad affrontarlo ma ha travisato la realtà diventando parte della propaganda islamista.