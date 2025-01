Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Domenica 19 gennaio (ore 19.30) si giocherà, incontro valido per la diciassettesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum,la quarta forza del torneo affronterà la capolista: i cucinieri sono a nove punti di distanza dalla vetta ma hanno disputato un incontro in meno e sono reduci dall’affermazione sul campo di Latina, mentre i Campioni d’Italia sono incappati nella prima sconfitta della stagione sul campo di Trento.si affiderà all’opposto Adis Lagumdzija, agli schiacciatori Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, ai centrali Barthelemy Chinenyeze e Marko Podrascanin sotto la guida di Mattia Boninfante e con Fabio Balaso nel ruolo di libero.sarà nelle mani di Simone Giannelli, che cercherà di sfruttare gli attaccanti Yuki Ishikawa e Wassim Ben Tara, ma i Block Devils dovranno fare a meno del martello Oleh Plotnytskyi per infortunio.