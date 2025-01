Criptovalute Trump lancia il suo meme coin | ed è già boom di acquisti

Leggi su Ildenaro.it

Donaldil suo “” a 48 ore dal suo insediamento, scatenando un’ondata disul mercato delleche ha consentito alla valuta digitale del presidente-eletto di raggiungere i 6,8 miliardi di dollari di capitalizzazione. Si tratta diche capitalizzano sull’entusiasmo popolare attorno a una personalità, un movimento o un fenomeno virale su Internet. Il “” non ha alcuna utilità economica o transazionale ed è spesso identificata come un bene puramente speculativo. Chiamato ‘$’, vuole “celebrare tutto quello che rappresentiamo: Winning”, vittoria, affermasul suo social Truth. A mettere a punto la valuta diè Solana, creando per il lancio 200 milioni di token, che potrebbero salire però a un miliardo nei prossimi tre anni.