Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Pellegrini verso l’addio: l’Inter lo aspetta ESCLUSIVA

Leggi su Pronosticipremium.com

È un gennaio piuttosto movimentato quello che sta vivendo la, impegnata tra campionato e la sessione di, utile a portare alla corte di Claudio Ranieri elementi da inserire nella rosa per andare a colmare alcune lacune. Tante le trattative in atto, sia per le entrate che per le uscite, come ad esempio l’arrivo di Rensch che potrebbe aiutare la fascia destra oppure la questione Davide Frattesi, attualmente al. Ma c’è un giocatore che sembra non aver ancora chiare le idee sul proprio futuro, ovvero Lorenzo. Il capitano dellaha un contratto in scadenza con i giallorossi nel 2026e per adesso non ci sarebbero stati incontri tra le parti per poter discutere di un eventuale rinnovo di contratto. Tutto fa pensare dunque che l’avventura del centrocampista nella Capitale sia quasi giunta al termine.