Back In Action 2 | il regista ha parlato delle possibilità di ottenere il via libera da Netflix

Leggi su Cinefilos.it

In2: ilhadiil viadaIldiin(la nostra recensione) hadelladi un sequel. Il nuovo film diè una commedia d’azione diretta e co-scritta da Seth Gordon di Horrible Bosses che vede protagonisti Cameron Diaz e Jamie Foxx (al suo primo ruolo cinematografico dopo Annie del 2014) nei panni di Matt ed Emily, una coppia sposata le cui vite precedenti come spie della CIA trascinano loro e i loro figli in un’avventura ricca di azione. Il cast diincomprende anche Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler e Glenn Close.RadioTimes.com ha avuto l’opportunità di incontrare Seth Gordon per discutere del finale diin, che prevede che Emily e Matt vengano contattati da Baron (Scott) per un’altra missione, questa volta riguardante il padre di Emily.