Atalanta-Napoli le formazioni ufficiali | Retegui torna titolare occasione per Samardzic

Bergamo. Mateosubitodopo il gol segnato martedì alla Juventus: ecco ledi, le(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri;, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Zappacosta, Sulemana, Pasalic, Brescianini, Zaniolo, De Ketelaere.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. ConteA disp. Scuffet, Contini, Rafa Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Gilmour, Hasa, Ngonge, Simeone, Raspadori Gasperini ha scelte quasi obbligate in difesa, considerata la squalifica di Kolasinac e l’infortunio di Kossounou. Sugli esterni Bellanova e Ruggeri, Zappacosta parte dalla panchina.