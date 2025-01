Ilnapolista.it - Al Psg Barcola (che dovrebbe finire in panchina per Kvara) segna il gol partita nel finale

Al Psg(cheinperil golal 90esimoÈil principale indiziato ainal Psg per far posto atskhelia. Intanto oggi il 22enne francese hato il gol vittoria in casa del Lens al minuto 86. La squadra di Luis Enrique stava perdendo 1-0 (rete di Nzola), poi ha pareggiato con Fabian Ruiz e infine il gol vittoria di.Il ballottaggio contskhelia è un tema già molto sentito a Parigi. Non a caso oggi Le Parisien ha intervistato sul tema il campione del mondo del 98 Robert Pires.Robert Pirès analizza le conseguenze perdi questa nuova competizione al Psg.Bradleydeve preoccuparsi per il suo posto di titolare sulla fascia sinistra del Psg?«Gioca nella stessa posizione e in modo simile al georgiano.