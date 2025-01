Ilfogliettone.it - Agrigento Capitale della Cultura 2025, Mattarella: “E’ un tesoro da investire per il futuro”

Ilsi apre con una nota di grande entusiasmo per la città di, che ha ufficialmente ricevuto il titolo diitaliana. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi nel suggestivo Teatro Pirandello, ha visto la partecipazione del PresidenteRepubblica, Sergio, insieme a numerose autorità locali e nazionali. Questo evento rappresenta non solo un riconoscimento per la città siciliana, ma anche un’opportunità unica per promuovere il patrimoniole italiano e rilanciare il dialogo tra le diverse comunità.Un messaggio di pluralità e coesioneNel suo intervento, il Presidenteha messo in risalto l’importanzapluralità ediversità come elementi fondanti dell’identità nazionale. “La ricchezza del nostro Paese sta nella sua pluralità.