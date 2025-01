Timothee Chalamet | Un biopic su Totti? Lo farei subito

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Mi piacerebbe interpretare Francescoin un, ma prima dovrebbe approvarlo”. A dirlo all’Adnkronos è l’attore e tifoso dell’As Roma Timothéesul red carpet della premiere italiana di ‘A Complete Unknown’, ilsu Bob Dylan. “Adedicherei ‘Song to Woody’ di Dylan, ma con un testo adattato a lui”, ha aggiunto il giovane divo, che per l’occasione ha indossato un completo color borgogna e una t-shirt bianca. Attorno al collo, una sciarpa verde e in testa un paio di occhiali abbinati all’abito. Dopo la premiere di Londra, dove è arrivato in sella a una bike sharing,ha stupito tutti arrivando all’Auditorium Parco della Musica su un autobus a due piani, brandizzato con il poster del film. Ad attenderlo dalle prime ore di questa mattina, tantissimi fan che urlavano un solo nome: “Timothée, Timothée, Timothée”.