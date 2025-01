Lanazione.it - Tesori nell’Archivio Polillo: "Ma non c’è più spazio"

Leggi su Lanazione.it

"Stiamo facendo incontri con gli amministratori perché dobbiamo trovare una sistemazione a questo archivio. Un patrimonio immenso, unico in Europa". Il presidente di Siena Jazz Massimo Mazzini ci accompagnaArrigoattraverso una galleria fotografica straordinaria con immagini in bianco e nero dei grandi musicisti del jazz. Poi si entra in questo luogo unico: l’archivio del Siena Jazz. Dischi, cassette, tutto catalogato ma anche tante scatole accatastate. Un regno, dove per tanti anni ha lavorato il giornalista Massimo Biliorsi, che rappresenta una ricchezza per lo studio e la consultazione. "Vedere questo tesoro imballato è un peccato. Tutto questo materiale, insieme a quello della Chigiana e del conservatorio Franci, costituirebbe un archivio di grande valore" dice il presidente.