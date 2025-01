Ilrestodelcarlino.it - Sentenza su Montefusco: "Polemiche fuori luogo, giudici indipendenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vogliamoautonomi edoppure asserviti agli umori popolari?". E’ il forte quesito che pone il consiglio direttivo della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux a fronte della ‘sommossa’ politica e non solo che si è scatenata alla pubblicazione delle motivazioni dellacontro Salvatore(nella foto). Parliamo del pensionato 71enne condannato recentemente all’ergastolo dinanzi alla Corte d’Assise di Modena, presieduta dalla dottoressa Ester Russo per il duplice omicidio di moglie e figliastra, Gabriela e Renata Trandafir. Delitto avvenuto nel 2022 a Castelfranco. Secondo la Corte, le attenuanti generiche vanno considerate equivalenti alle aggravanti (dunque ridimensionamento della pena) in ragione "della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il reato".