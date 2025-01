Anteprima24.it - “Scopri il futuro”, Open day all’Istituto D’Aquino di Montella

Tempo di lettura: 4 minutiGrande opportunità per i giovani irpini: l’Istituto di Istruzione Superiore “Rinaldo” diapre le sue porte per unDay dedicato agli studenti che devono prendere decisioni cruciali per il loroscolastico. L’evento si svolgerà sabato 18 Gennaio 2025, a partire dalle ore 16:00, e offrirà una panoramica sui vari corsi disponibili presso l’istituto, in particolare quelli dell’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO.I percorsi di studio includono:– Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali– Elettronica ed Elettrotecnica– Informatica e TelecomunicazioniDurante l’Day, verrà presentato il progetto “Gestione di un impianto pilota per la depurazione delle acque reflue mediante fanghi attivi”. Questo progetto rappresenta un’importante iniziativa formativa e pratica, utile per gli studenti interessati alle scienze ambientali e alla sostenibilità.