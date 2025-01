Sconcerto nel Salento. Bastonato dal branco, 23enne in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo l’incredulità per altre vicende registrate di recente, ancoranelper un episodio che fa tornare in mente scene d’altri tempi o di film d’azione con registi illustri. Un ragazzo di 23 anni, infatti, è stato preso con la forza dalla propria abitazione, trascinato in campagna e poi picchiato con forza, con il bastone e mandato in. La vicenda si è verificata a Supersano nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio. Il motivo di tale violenza bruta e rappresaglia si deve andare a ritrovare in un regolamento di conti per un debito non pagato. Il, agricoltore di Supersano, come detto, è stato prelevato da casa da un gruppo di almeno quattro ragazzi, tutti maggiorenni, caricato in macchina, chiuso nel bagagliaio, e portato in una zona periferica del paese, dove è stato rapinato e infine