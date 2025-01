Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Sudtirol: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli altoatesini cercano l’impresa contro gli emiliani capolisti e lanciati verso la promozione.si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREVincendo a Salerno, gli emiliani hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva che ha consentito di rimanere in testa con tre lunghezze di vantaggio sul Pisa. La squadra di Grosso punta al tris, forte della miglior media punti interna della cadetteria.Gli altoatesini non vincono da tre turni, duranti i quali sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Attualmente la squadra di Castori è al terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione diretta, motivo per cui c’è bisogno di qualche risultato pesante.