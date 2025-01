Lanazione.it - Riscaldamento riacceso, sciopero scongiurato

"Il guasto recentemente rilevato è stato prontamente riparato". La Provincia interviene in seguito alla segnalazione di alcuni studenti e genitori che protestavano per la mancanza dial Marconcino, la struttura che ospita dieci classi dell’istituto Marconi all’interno del polo di San Paolo. "Come sempre, siamo pronti a intervenire tempestivamente su qualsiasi tipo di criticità che possa verificarsi negli edifici di nostra competenza - spiega il presidente Simone Calamai - In questo caso, il problema è stato risolto con sollecitudine. Purtroppo, è stata anche riscontrata la presenza di danneggiamenti causati da chi frequenta l’edificio. Continueremo a monitorare la situazione per garantire la piena sicurezza e fruibilità degli spazi". I rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio d’istituto hanno già informato le famiglie degli studenti che i problemi diin alcune aule della scuola sono in via di risoluzione.