.com - Promozione / Big match a Vismara (arriva la Jesina), la Fermignanese a Fano

La seconda giornata del girone di ritorno potrebbe trasformarsi in un sabato cruciale per l’alta classifica. Fari puntati anche su Sassoferrato Genga – Moie VallesinaVALLESINA, 17 gennaio 2025 – La capolistasarà aospite del S. Orso mentre la sua più immediata inseguitrice, il, ospiterà la terza in classifica.Una giornata di campionato che potrebbe riverlarsi decisiva ai fini della lotta al primato soprattutto se l’undici di Fulgini, che sicuramente vuol riscattare la perdita dell’imbattibilità accusata domenica scorsa a Pergola, e che durava da ben 20 partite, considerate anche quelle di fine stagione del campionato scorso, dovesse battare la.Mister Fulgini: “Contro la Pergolese, anche se non abbiamo fatto una prestazione come le altre, non meritavamo la sconfitta: prima o poi doveva accadere.