Pronosticipremium.com - Pisilli protagonista, è il 2° U20 con più minuti in Serie A: la Roma lo blinda

Torna in campo lain questo venerdì di metà gennaio, un mese che sta facendo parlare di se più per questioni extra campo. Prima l’intervista verità di Pellegrini, poi un Dybala che vuole vincere la Champions qui o lontano dalla capitale, passando per un calciomercato frenetico ed un Ranieri che conferma il suo addio alla panchina giallorossa a fine stagione. Eppure in questo marasma di questioni, c’è un Genoa da battere all’Olimpico in questa 21ª giornata diA, sfida che potrebbe vedere tornare dal 1? Niccolò.Trattasi della gemma più preziosa che i giallorossi hanno scoperto in un 2024 decisamente travagliato, un centrocampista box to box tutta grinta e passione che, dopo gli esordi della passata stagione, ha trovato un De Rossi che ha creduto in lui, bloccandone la sicura cessione in prestito dell’estate scora.