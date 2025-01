Ilrestodelcarlino.it - Per Carrabs nessuna corruzione elettorale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Finalmente finisce una gogna durata mesi": ad annunciarlo è un sollevato Gianluca, che ieri ha incontrato la stampa per comunicare l’archiviazione del procedimento aperto a suo carico lo scorso giugno per. Il giudice per le indagini preliminari Gianmarco Cantalini infatti ha accolto la richiesta del PM Simonetta Catani e ha archiviato il procedimento perché "la notizia di reato è infondata". Tutto comincia quando, nei giorni precedenti al ballottaggio per le elezioni comunali, concandidato per la coalizione di Scaramucci, Luigi Guidi, candidato invece nelle liste di Gambini, diffonde un messaggio vocale inviatogli dain cui quest’ultimo lo invitava a cambiare idea, votando Scaramucci e mandandogli la foto come prova per poi tenerne conto una volta finite le elezioni.