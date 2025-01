Ilrestodelcarlino.it - "Nel 2024 un fatturato davvero positivo"

Il Gruppo Fratelli Beretta produce i migliori prodotti della tradizione italiana da oltre 200 anni. L’impegno di otto generazioni porta nelle case di tutto il mondo il gusto unico dei nobili salumi della tradizione italiana. È questo il segreto di un’azienda che ha saputo innovarsi continuamente per rispondere alle diverse esigenze di un mercato e di un consumatore in continua evoluzione. "Siamo a Marca perché è da oltre 20 anni che lavoriamo in privato nell’ambito della marca privata, collaboriamo con retail esteri e italiani andando a rafforzare con loro le relazioni che abbiamo", racconta Lorenzo Beretta, direttore commerciale e consigliere delegato del Gruppo. Per uncome", dice Beretta, "in un settore, quello del mondo dei salumi e dei piatti pronti, difficile a livello di volumi".