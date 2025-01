Liberoquotidiano.it - Marco Rizzo cita il generale Vannacci: l'ultima frase con cui spiana sinistra e ambientalisti

Immaginate qualche progressista prendersela con eco-attivisti, gretine e gretini vari? Impossibile. Ma in fondo,progressista non è, anzi: è un comunista duro e puro, uno degli ultimi e orgogliosi. E si prende qualche clamorosa libertà nelle sue non frequentissime scorribande sul piccolo schermo. Ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, il contenitore di mezza mattina di La7, l'ex braccio destro di Fausto Bertinotti in Rifondazione comunista (prima della solita scissione, guarda che strano) che oggi sembra andare più d'accordo con ilRobertoche con la segretaria del Pd Elly Schlein parla di decreto sicurezza e proteste ecologiste in termini quasi eretici. Le manifestazioni dei giovanistileGenerazione o Extinction Rebellion, tra blocchi stradali e piazzate, sono “da ridere”.