Maratona di Londra 2025, Crippa e Yaremchuck in gara il prossimo 27 aprile

Arriva alla suadelYeman. L’Azzurro, campione continentale della mezza, sarà presente alladiil27. Ed è entusiasta di questa.L’Azzurro, sulla pagina Instagram e come riporta fidal.it, scrive: “Negli anni ho sempre guardato con grande ammirazione tutti quei campioni che hanno corso la London Marathon e sapere che nelsarà il mio turno mi emoziona tantissimo”.“Sarà il mio debutto nelle Majors – prosegue il campione d’Europa della mezza – e ciò mi dà una grande carica per allenarmi al massimo. Mi troverò sulla linea di partenza con i migliori al mondo, in un cast stratosferico”.Torna in, dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui fu 24esimo. E con le medaglie al collo conquistate agli Europei di Roma e agli Europei di Cross, rispettivamente oro individuale e a squadre nella mezza e argento dietro a Jakob Ingebrigtsen, l’Azzurro delle Fiamme Oro punta al podio londinese.