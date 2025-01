Lanazione.it - Manovra, Anci Toscana: "Possibili difficoltà dal 2026 per i Comuni"

Firenze, 17 gennaio 2025 - “Non siamo soddisfatti della. Abbiamo recuperato qualcosa, per esempio il limite al turnover non c'è più quindi ipossono assumere. Però è rimasto l'accantonamento sulla spesa corrente, un accantonamento che è un taglio”, “è iniziata di nuovo la stagione dei tagli, speriamo che non si continui anche per ile il 2027. Il 2025 lo si riesce a scavalcare, ma se sugli anni prossimi continuiamo su questa strada incominciamo a vedere un po' di” sui servizi. Lo ha dichiarato il direttore di, Simone Gheri, in occasione dell'evento annuale disulle novità introdotte dalla legge di bilo e gli effetti dellasui bildei. Gheri ha sottolineato che “l'accantonamento è sulla spesa corrente che ipossono utilizzare in spesa capitale ovvero per gli investimenti del prossimo anno.