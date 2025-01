Nerdpool.it - L’eredità di David Lynch: quando il cinema diventa Sogno e Incubo

Leggi su Nerdpool.it

, il visionario regista che ha trasformato ilin un’arte surreale e onirica, è morto nella giornata del 15 gennaio 2025 all’età di 78 anni.non è stato solo un cineasta, ma un creatore di mondi, capace di portare sullo schermo i suoi incubi e sogni più profondi, trasformandoli in esperienzetografiche indimenticabili.Nato a Missoula, Montana, nel 1946,ha plasmato un’estetica inconfondibile, definita “iana”, che ha ridefinito i confini della narrazione visiva. Con opere come Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986) e la serie televisiva Twin Peaks (1990),ha esplorato il lato oscuro della normalità, portando il pubblico in un “parco tematico surrealista” dove realtà esi fondono.Unche sfida la logicaIl debutto dicon Eraserhead lo consacrò come maestro dell’avanguardia.