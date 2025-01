Linkiesta.it - L’Africa non deve diventare teatro di nuove guerre tra occidente e resto del mondo

Leggi su Linkiesta.it

Puòil polo internazionale dello sviluppo e della cooperazione anziché essere undi scontri e di rivalità strategica e geopolitica? In gran parte dipende, piaccia o no, dalle decisioni dell’amministrazione di Donald Trump. In verità nel suo primo mandato l’ha ignorata o tollerata come un fardello. Joe Biden ha fatto lo stesso. A eccezione della sua partecipazione alla conferenza Onu sui cambiamenti climatici tenutasi in Egitto nel 2022. Solo alla fine del suo mandato ha visitato l’Angola. L’intenzione, però, non è lo sviluppo delattraverso una genuina cooperazione, ma l’accaparramento delle sue materie prime e il contenimento delle varie operazioni cinesi sul continente.L’oggetto della visita è stato il Corridoio di Lobito, la costruzione della ferrovia di millesettecento chilometri per il trasporto delle materie prime dal bacino minerario, formato dall’Angola, dalle regioni meridionali della Repubblica Democratica del Congo e dallo Zambia.