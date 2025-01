Ilfattoquotidiano.it - Lady Gaga, Sting e Billie Eilish cantano per le vittime degli incendi di Los Angeles: ecco l’evento FireAid

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si vociferava da qualche giorno poi la conferma. Le star della musicasaranno tra i protagonisti di un concerto di beneficenza straordinario per sostenere le operazioni di soccorso per gliboschivi in California., denominato, si svolgerà presso l’Intuit Dome e all’adiacente Kia Forum di Losil 30 gennaio.sarà trasmesso in streaming su molte piattaforme, inclusi Apple Music e l’app Apple TV, Netflix, Paramount+ e Prime Video. I biglietti saranno messi in vendita a partire da mercoledì su Ticketmaster e gli organizzatori riferiscono che saranno annunciati ulteriori artisti.Il cast include anche P!nk, Katy Perry e Rod Stewart, oltre alla star dei Fleetwood Mac, Stevie Nicks, Joni Mitchell, Gwen Stefani, i Red Hot Chili Peppers, Gracie Abrams, Green Day, Jelly Roll, Earth, Wind & Fire, Lil Baby, Stephen Stills e Tate McRae.