Ilfoglio.it - La persona del 2024 per i nostri studenti universitari

Leggi su Ilfoglio.it

Se sietepotete scrivere, in 2.000 battute, a [email protected] . Le miglio risposte verranno pubblicate qui e sul sito del Foglio Nella società odierna, si parla veramente tanto di violenza di genere, spesso male, spesso troppo, ma a prescindere dalla quantità di parole che cerchiamo di utilizzare per smuovere le coscienze delle persone che ci circondano, evidentemente non se ne parla ancora abbastanza. La miadell’anno è quindi una donna, una donna come tante, una donna che avrebbe potuto essere qualsiasi altra, perché di fronte alla cultura del possesso che sfocia oltre il limite della violenza con una crudeltà inimmaginabile, non ci sono né nomi, né volti, né età. Ci sono gli uomini e ci sono le donne. Ci sono uomini che sanno abusare di un corpo privo di ogni capacità di scelta, di ogni possibilità di astensione, di ogni dignitàle, senza alcun rimorso.