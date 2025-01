Liberoquotidiano.it - "Il confronto è stupido": Jannik Sinner, l'ultima bordata di Nicola Pietrangeli

Due vittorie nelle prime due partite: è iniziata nel migliore dei modi la caccia al terzo titolo Slam di, il tutto all'Australian Open, dove si è presentato da campione in carica. E ditorna a parlare, il quale come sempre non ricorre mai a giri di parole. "oggi, beato lui, è un po' come quei personaggi dei vecchi film western su cui mettevano la ricompensa per ammazzarlo. È il giocatore da battere, prima volevano tutti battere il giocatore più forte. Ora tutti vogliono battere il numero uno"., che fu capitano della squadra italiana di Coppa Davis dell'impresa del 1976, ha poi nuovamente affrontato il tema del paragone tra lui e. "I record sono fatti per essere battuti, il fatto di fare oggi unperchéverrà valutato alla fine della sua carriera.