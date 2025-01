Impresaitaliana.net - Gioielleria, export positivo ma aspettative in calo per il 2025

L’del settoretiene grazie alla TurchiaI primi nove mesi del 2024 confermano un trendper il settore orafo-argentiero-gioielliero grazie ai rialzi delle quotazioni dei metalli preziosi ma, soprattutto, alla perfomance “anomala” della Turchia che nel periodo di riferimento fa registrare un aumento del 38% rispetto al +42% con cui si era chiuso il primo semestre. Per quanto riguarda lesulil 47,5% delle società prospetta una stabilità del volume d’affari rispetto al 2024.Questo emerge dall’indagine svolta dal Centro Studi Confindustria Federorafi secondo cui il 31,2% delle aziende del settore si attende un peggioramento nelmentre solo il 21,3% ha un sentiment.Alla luce di questi dati potrebbe prospettarsi un ridimensionamento del giro d’affari per il settore orafo-argentiero-gioielliero in valore di quasi un punto e mezzo.