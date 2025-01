Movieplayer.it - David Lynch, il ricordo della star di Twin Peaks Kyle MacLachlan: "Gli devo la mia carriera e la vita"

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Velluto Blu, Dune e I segreti diomaggia con parole commoventi il maestro del cinema che gli ha offerto i suoi ruoli più importanti.ha reso omaggio a, il visionario regista che lo ha diretto in Velluto Blu, Dune e I segreti di, morto ieri all'età di 78 anni. "Quarantadue anni fa, per ragioni che vanno oltre la mia comprensione,mi tirò fuori dall'oscurità per recitare nel suo primo e ultimo film ad alto budget. Ha visto chiaramente qualcosa in me che nemmeno io sapevo di avere.tutta la mia, e in realtà la, alla sua visione", ha scrittoin un post su Instagram. "Quello che ho visto in lui era un .