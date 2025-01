Tg24.sky.it - Caso Visibilia, Daniela Santanchè a processo: rinviata a giudizio per falso in bilancio

È prevista per oggi pomeriggio la prima decisione sul rinvio ao meno diin uno dei vari procedimenti che coinvolgono la ministra del Turismo a Milano. Tra poco la gup Anna Magelli entrerà in camera di consiglio per poi decidere riguardo al procedimento perinnel quale figurano, oltre alla senatrice di FdI, altri 19 imputati, tra cui tre società del gruppo editoriale, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022. La camera di consiglio è slittata di un paio di ore per una questione tecnica di definizione e rimodulazione dei patteggiamenti richiesti, in particolare da due società. In mattinata c'è stato l'ultimo intervento in aula di una delle difese e poi i pm hanno replicato per ribadire la richiesta dipere altri 16 imputati.