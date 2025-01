Quotidiano.net - Blake Lively e Justin Baldoni: nuova battaglia legale per diffamazione e privacy

La guerra tracontinua a colpi di azioni legali. Questa volta è l'attore e regista di 'It ends with us - Siamo noi a dire basta', a fare causa alla sua coprotagonista e il marito Ryan Reynolds. Lo riferiscono diversi media americani.ha presentato l'azionepresso un tribunale di New York e in essa accusa lae Reynolds di estorsione civile,e violazione della. In particolare è in riferimento alla denuncia dell'attrice in cui lo scorso dicembre accusava siache il suo team di aver messo in piedi una sofisticata campagna per danneggiare la sua reputazione dopo che lei si era permessa di alzare la voce contro il clima di molestie sessuali sul set. L'attore di 'Jane the Virgin' ha chiesto un risarcimento di 400 milioni di dollari.