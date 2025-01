Lanazione.it - Bando farmacisti alla Multiservizi

L’AziendaForte dei Marmi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno e/o parziale) dicollaboratori, primo livello-ccnl dipendenti imprese farmaceutiche gestite o partecipate da enti locali. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese (il possesso di tale requisito sarà verificato in sede di prova orale e, laddove la Commissione ne rilevasse la mancanza, ciò determinerà l’immediata conclusione della prova) e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il termine per la presentazione delle domande è il 7 febbraio alle 12. Ulteriori informazioni eintegrale su www.fortedeimarmi.it (News,Società Trasparente-Concorsi).