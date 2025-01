Anteprima24.it - Atripalda, duro documento delle opposizioni che fanno quadrato

Tempo di lettura: 4 minutiI sottoscrittori di questo, preoccupaticonseguenze negative che il PUC adottato comporterà alla nostra città, hanno presentato numerose osservazioni sul metodo e sul meritoscelte fatte, per chiedere una profonda revisione dello stesso anche previo un suo ritiro propedeutico ad un suo completo ripensamento.Giuseppe Spagnuolo, capogruppo del gruppo consiliare “Futura”Nancy Palladino, consigliere comunale del gruppo consiliare “Futura”Mirko Musto, consigliere comunale del gruppo consiliare “Futura”Roberto Renzulli, consigliere comunale del gruppo “ABC –Bene Comune”Gerardo Malavena, segretario del circolo didel Partito DemocraticoLuigi Adamo, in rappresentanza del partito SI – Sinistra ItalianaUlderico Pacia, rappresentante socialista iscritto alla Sezione diUnificare urbanisticamente una cittadina di un’area interna, per giunta del sud Italia, può essere un’occasione per invertire la tendenza che appare portare, ineluttabilmente, al suo isolamento.