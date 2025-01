Anteprima24.it - “Ama Viaggiare” sbarca a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Amaa “” come partner didurante la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 nella celebre città dei fiori.Un’agenzia di viaggi on-line giovane e dinamica che si occupa di viaggi di lavoro, avventure, tempo libero e turismo incoming. Dedizione, cura e servizi pensati per chi ama esplorare il mondo, sono le parole d’ordine.Con un team eterogeneo e professionale guidato da Alessandro Picariello, “Ama” offre un’ampia gamma di servizi: dalla gestione dei viaggi aziendali con assistenza dedicata, fino a proposte personalizzate per il tempo libero e il turismo incoming. La loro consulenza, attenta e orientata alle reali esigenze del cliente, è ciò che li distingue in un mondo sempre più digitale.