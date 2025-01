Lettera43.it - Ucraina, esplosioni a Kyiv durante la visita di Crosetto

Leggi su Lettera43.it

sono state uditea circa 700 metri di distanza dalla sede degli incontri bilaterali in cui è impegnato il ministro della Difesa Guido, giunto oggi inufficiale in. Nel pomeriggio in programma un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul posto anche Keir Starmer, alla primada quando è diventato primo ministro del Regno UnitoIl Ministro @Guidoè giunto a #Kiev per unaufficiale in #, nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali. pic.twitter.com/TwddKNHi1Q— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) January 16, 2025Il ministero della Difesa: «L’Italia può contribuire con strumenti e eccellenze alla ricostruzione dell’»«La giornata ainizia con un incontro con il ministro delle Industrie Strategiche dell’Herman Smetanin che ha ringraziato l’Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell’e del suo popolo.