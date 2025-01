Biccy.it - Shaila contro Helena, la frase infelice fa scoppiare una polemica

Leggi su Biccy.it

Prestes lunedì sera è stata eliminata ed è uscita dalla casa del Grande Fratello (anche se potrebbe rientrare), eppure alcuni gieffini continuano incessantemente a parlare e sparlare di lei. Da una parte ci sono i concorrenti che erano legati alla modella, Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Luca Calvani e Amanda Lecciso che sentono la mancanza della loro amica, dall’altra ci sonoGatta e Lorenzo Spolverato che continuano a criticare la Prestes per attaccare quelli che considerano i suoi “ex vassalli”, i gieffini che si sono “macchiati dell’orrenda colpa” di aver appoggiatoGatta sbottaLuca Calvani: “Tu la giustificavi sempre. Non ha la madre e il padre? E sti ca**i”.Ieri sera la Gatta e Calvani si sono appartati in giardino e hanno parlato dei loro dissapori e di