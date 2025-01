Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere: qualcuno ricorda i pretori? E allora basta con questa farsa!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è una provocazione e ne sono perfettamente consapevole. Ma a volte una provocazione è sacrosanta, specie se viene fatta a proposito diassurda e mistificante diatriba sulladei pm e dei giudici. Esiche in Italia fino al 1998 (riforma del giudice unico) hanno operato i, con la principale caratteristica di essere allo stesso tempo pubblici ministeri e giudici, per cui giudicavano fatti che loro stessi mandavano a giudizio come pm? Altro cheseparate: faceva tutto la stessa persona e con la piena consapevolezza di svolgere due ruoli ben diversi.Il Pretore, come pm, leggeva la notitia criminis e decideva se archiviare, fare indagini o andare direttamente a giudizio. Ma, quando si arrivava al dibattimento, cambiava cappello e faceva il giudice, senza farsi condizionare affatto dal suo operato precedente da pm, e giungendo pertanto ad una sentenza in base alle risultanze dibattimentali.