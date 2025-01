Romadailynews.it - Scuola: Zuccala’ (M5s), su piano dimensionamento accanto studenti, Rocca ritiri delibera

Leggi su Romadailynews.it

La Rete deglidel Lazio ha lanciato oggi “in tutta la regione una raccolta firme per il ritiro delladella giuntadel 23 dicembre scorso con la quale si accorpano 23 istituti scolastici. Sosteniamo con forza la mobilitazione”.Lo dichiara in una nota il capogruppo M5s Adriano.“Un provvedimento che risponde alle direttive di Valditara – prosegue – senza tenere conto delle reali necessita’ dei territori ne’ delle voci di chi lala vive quotidianamente. Il presidenteha il dovere di ascoltare, docenti e genitori prima di avviare una riorganizzazione che rischia di aggravare le diseguaglianze territoriali, compromettendo il diritto allo studio di migliaia didella nostra regione. Saremo al fianco deglinella loro battaglia in difesa dellapubblica”, conclude.