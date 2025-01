Ilgiorno.it - Restyling da 100mila euro fra i banchi

Leggi su Ilgiorno.it

Primo trimestre e vacanze di Natale dense di lavori nelle scuole di Brugherio. Terminati i lavori nella nuova area giochi tra la scuola dell’infanzia Rodari e il nido Munari costati 56mila. Rifatti il tappetino della pavimentazione, adatto ai bambini da 0 a 5 anni, e le panchine per i genitori che attendevano l’uscita dalla scuola sui gradini. Nei 20 stalli per auto è stata ridisegnata una rotatoria per i parcheggi autorizzati verso l’ingresso delle due scuole. Il sindaco Roberto Assi ha fatto il punto anche sui lavori nelle altre scuole: il 31 dicembre è stata riconsegnata all’Istituto De Pisis la primaria Manzoni, dopo quella dell’infanzia, oggetto entrambe di importanti manutenzioni straordinarie. La scuola Manzoni è stata ritinteggiata a tempo di record, dal 20 al 31 dicembre, esclusa la palestra, dove in queste settimane andranno fatte riparazioni al tetto, prima di completare l’imbiancatura (entro metà febbraio), come spiega la vicesindaca Mariele Benzi (in foto).