Pressing e solidità difensiva il metodo Vieira funziona | i pericoli per la Roma

Sarà laa inaugurare la 21ª giornata di Serie A, nell’anticipo di venerdì 17 gennaio contro il Genoa allo stadio Olimpico. Il girone di ritorno di campionato dei giallorossi si è aperto con un 2-2 esterno contro il Bologna, un punto che ha fatto bene più per il morale (soprattutto per come è arrivato), che per la classifica. Infatti, nonostante la ritrovata continuità di risultati positivi, la squadra di Claudio Ranieri rimane a ben dodici punti di distanza dal quarto posto e ora è attesa da una sfida ostica.Il Genoa occupa l’11ª posizione in classifica con 24 punti, una lunghezza proprio sotto la, ed è una delle formazioni più in forma del momento. Dal suo arrivo sulla panchina, Patrickha datoalla squadra e adesso sono cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.