POCO X7 Pro in offerta lancio su Amazon | è il nuovo best buy della fascia media

IlX7 Pro è una delle prime novità per il mercato smartphone del 2025 e punta a diventare ilriferimento, garantendo un prezzo accessibile e, soprattutto, prestazioni ottime, con la possibilità di tenere testa ai ben più costosi top di gamma. Grazie all'in corso suè ora possibile acquistare il mid-range di Xiaomi a prezzo ridotto. L'più interessante riguarda la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che viene proposta a 379 euro. In sconto, però, c'è anche la versione 8/256 GB, proposta a 319 euro, oltre alla 12/256 GB, disponibile a 349 euro. Acquista oraX7 Pro a prezzo scontato Tutta la gamma è venduta direttamente da. C'è anche la possibilità di effettuare l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utentiabilitati agli acquisti rateali.