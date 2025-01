Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium: Giochi per gli abbonati a Gennaio 2025

Giorni fa vi abbiamo parlato deiin uscita dal, quest’oggi invece è il turno dei nuoviin arrivo nel servizio, i quali per l’appunto compensano quelli andati via.– Gamerbrain.netPSdiIniziamo per idisponibili da questo mese per glied. Come potete vedere dalla lista che segue vi sono capolavori come Sayonara Wild Hearts, Like a Dragon Gaiden, God of War Ragnarok e titoli da non lasciarsi sfuggire come Atlas Fallen e SD Gundam Battle Alliance.God of War Ragnarok PS4, PS5Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4, PS5Atlas Fallen: Reign Of Sand PS5SD Gundam Battle Alliance PS4, PS5Sayonara Wild Hearts PS4ANNO: Mutationem PS4, PS5Orcs Must Die 3 PS4, PS5Citizen Sleeper PS4, PS5Poker Club PS4– Gamerbrain.