Quotidiano.net - Pericoloso maltempo: rischio alluvionale in tre regioni per un violento ciclone. “Fenomeni record”

Roma, 16 gennaio 2025 – Notizie preoccupanti arrivano dagli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo:al Centro Sud nel weekend a causa di unche aprirà una fase di pesantesu diverse. Nel mirino in particolare Sardegna, Calabria e Sicilia. Con picchi che potrebbero superare i 150-200 millimetri. Sull’Etna potrebbero cadere metri di neve. I venti saranno molti forti e si registreranno mareggiate da Nord a Sud. Risalgono le temperature Sempre nel weekend comunque si registrerà un aumento generalizzato delle temperature e cesseranno le estreme gelate al livello del mare (fino a -10°C registrati in Pianura Padana negli ultimi giorni). L’esperto:"Nelle prossime ore - spiega - avremo ancora degli spunti invernali su Piemonte meridionale e Appennino tosco-emiliano con locali nevicate a quote collinari, fino a 600-800 metri; i venti saranno ancora freddi al Nord e sul versante adriatico.