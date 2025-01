Linkiesta.it - Perché l’Italia fa il record di occupati con un’economia in calo

Ventiquattro milioni di: mai il mercato italiano in questo millennio è arrivato a toccare questa cifra, neanche nell’ultimo periodo d’oro delle economie mondiali, il 2007, poco prima che scoppiasse la bolla dei mutui immobiliari negli Stati Uniti e il crack Lehman. A guardare i dati sull’occupazione in Italia, sembra di essere all’alba di un nuovo miracolo economico. Occupazione ai massimi: a fine 2024 c’erano settecentottantamilain più rispetto al 2019, prima della pandemia;full time tornati ai livelli del 2007 e quota del part time in; disoccupazione ai minimi, aumento dei posti di lavoro vacanti nell’industria e nei servizi. Soprattutto inizia a scendere anche il tasso di disoccupazione giovanile, dove stavamo anche peggio della Spagna e lontanissimi dell’Europa che conta.